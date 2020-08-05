Аміачна селітра, 2750 тонн якої вибухнули в порту Бейрута, була конфіскована з російського судна «Росус» у 2014 році

Таку інформацію оприлюднила Вища рада Лівану, передає портал BAZA. Корабель, що перевозив нітрат амонію, належав хабаровському бізнесменові Івану Гречушкіну, на якого неодноразово скаржилися моряки.

За даними сайту, влітку 2014 року капітан судна, росіянин Борис Прокошев повідомив про затримання портовою владою Бейрута суховантажу з аміачною селітрою під молдавським прапором в жовтні 2013 року. Він уточнив, що вантаж ішов в іншу країну, але у Лівані корабель заарештували за порушення правил експлуатації.

Частині екіпажу дозволили вилетіти додому, а от двох механіків, боцмана і капітана, які, крім Прокошева, були громадянами України, затримали. Господар судна Гречушкін заявив, що він збанкрутував, і кинув судно і моряків, залишивши людей без зарплат і постачання.

Через 11 місяців людей відпустили, а «Росус» конфіскували для продажу, відправивши селітру на склад для подальшої утилізації.

«За даними сервісу MarineTraffic, востаннє розташування корабля реєстрували в 2014 році неподалік від 12-го причалу в порту Бейрута. Саме там і стався вибух 4 серпня», – йдеться у публікації.

Висвітлюючи події шестирічної давнини в Лівані, журналісти «Нової газети» дізналися, що «Росус» управлявся далекосхідною компанією Teto Shipping, що працює через Кіпр. Там же, як казав капітан Прокошев, на момент арешту судна проживав й Ігор Гречушкін. При цьому сама Teto Shipping була зареєстрована в 2012 році на Маршалових островах і припинила своє існування у вересні 2014-го, якраз після інциденту в Лівані.

На форумах моряки скаржилися на Teto Shipping і «Росус» ще задовго до арешту судна в Бейруті. Вони писали про низькі зарплати, незадовільний стан корабля й умови роботи.

Інформацію про російського власника судна підтвердив й екс-нардеп Боріслав Береза, опублікувавши фото з мішками селітри в порту.

Нагадаємо, два вибухи у порту столиці Лівану прогриміли увечері 4 серпня. Другий вибух вщент зруйнував не тільки порт, але і значну частину міста. На даний момент відомо про 80 загиблих, кількість яких може зрости, оскільки багато людей перебувають під завалами. Поранено близько чотирьох тисяч громадян.

Бейрут оголошений зоною національного лиха. Крім того, в країні - триденна жалоба.Світові лідери висловлюють владі Лівану співчуття і заявили про готовність надати допомогу.

Нагадаємо, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

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