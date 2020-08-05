В Росії почали підготовку до голосування до переходу країни в монархічну систему

Про це пише українська письменниця і блогер Олена Степова у своїй статті для Sprotyv.info, передає Politeka.

Причому, стверджує автор, розпочалася ця підготовка і серед жителів ОРДЛО.

Блогер пояснює, чому це зроблено.

"Жителі ОРДЛО в критичній їх масі, проросійські, і вони відмінно себе показали в період російського "голосування" за зміни до Конституції щодо "обнулення Путіна". Навіть плакали на виборчих дільницях, "Росія нам дозволила голосувати за зміни Конституції РФ, а значить, визнала, ось-ось і ми в Росії". Природно їх потенціал, буде використаний і при обнулення РФ", – пише Степова.

Тому, робить висновок письменниця, РФ активно готує громадську думку щодо переходу до монархії, в тому числі і серед жителів непідконтрольної Києву території Донбасу.

На її думку, президента РФ Володимира Путіна готують до нової ролі – самодержця.

"Дуже часто над камуфляжными "тачанками" з перероблених машин, БТРАми або танками, заезжавшими в ОРДЛО з території РФ, майоріли зелені прапори з золотою короною "За царя і отечество" поряд з червоними прапорами "трудове прапор заводу…", і "визволителі" несли жителям ОРДЛО "розумне, добре, вічне" — "Путін — це цар Микола реінкарнації". А "народ Донбасу" все триколорадное вітав "це наші православні брати –мусульмани", до "боже царя храни в ім'я отця, сина і ЦК КПРС", – пише вона.

Автор вважає, що ідеї монархізму будуть просуватися, в тому числі, через агентуру ФСБ, що працює в Україні під виглядом УПЦ МП.

"Так що проросійським любителям ідей ЦК КПРС, союзу меча і орала, доведеться або надягати хрестик, або труси знімати", – іронізує Олена Степова.

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