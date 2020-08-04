Відома письменниця Лариса Ніцой попередила про нову загрозу українській мові

На її думку, сьогодні крім русифікації перед Україною стоїть нова загроза і це англійська мова.

Таку думку вона висловила 2018 року в ефірі для журналістів ОбозТВ.

"От зараз кажуть: ми йдемо в ЄС, треба, щоб все було англійською. Це не так. Англійську треба знати, як і французьку або німецьку... Але в Україні головна мова — це українська", - заявила письменниця.

За її словами, в усіх країнах є спеціальні інститути, які переводять інтернаціональні слова, наприклад, комп'ютер, Інтернет, вай-фай своїми мовами.

"І нічого, що це слово начебто має об'єднувати і бути зрозумілим у всьому світі. Тому ми повинні зберігати українську мову", - підкреслила письменниця.

Письменниця підкреслила, що громадяни України повинні берегти свою мову, адже спочатку в країні був російський пан, а тепер прийшов англійський.

"Спочатку у нас був пан - Росія, і все було російське. А тепер у нас новий пан - це все, що англійською мовою. Припиніть шукати собі панів!" - закликала Ніцой.

Також раніше повідомлялося, що Лариса Ніцой заступилася за російськомовних воїнів. Вона жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови.

За її словами, багато російськомовних захисників України переходять на українську мову і намагаються її вчити.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.