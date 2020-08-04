Російський журналіст і письменник Саша Сотник розповів про ознаки розвалу РФ

За його словами, довгий час Росія служила територіальним і ментальним буфером між Сходом і Заходом – між Китаєм і Європою, але путінський режим знищив цей процес і веде Росію до розпаду. Він також зазначив, що з Росії біжать думаючі люди, а на їх місце приходять умовно думаючі мігранти.

Про це письменник написав у своєму блозі 2018 року для видання Обозреватель.

"Масштаби "путінської еміграції" величезні, причому їдуть кращі люди – розумні, освічені, діяльні. На їх місце приходять мігранти з досить умовною освітою, знижуючи планку конкурентоспроможності, а, простіше кажучи – прискорюючи процес інтелектуальної і суспільної деградації", - зазначив Сотник.

За його словами, в Росії йде повна деградація суспільства, де вождь постійно бреше, а чиновники все зворовали, тому не дивно, що розвал Росії не за горами.

"У Росії ще деградує державна система – з її зворовавшимися чиновниками, озвірілими від непідсудності охоронцями і вкінець брехливим "вождем" - виходить воістину пекельна картина приреченості й аргументована відповідь на питання "чому Росія неминуче розпадеться, і процес буде супроводжуватися великими жертвами, ніж у часи розвалу СРСР", - додав Сотник.

У той же час Путін розкидується людськими ресурсами, не в силах зупинитися, адже все що йому потрібно - це путінська Росія.

"Путін перетворюється в "царя без підданих". Він так жваво тринькає людські ресурси, що не замислюється про те, хто взагалі залишиться жити на цих територіях. З точки зору луб'янської нежиті, це цілком логічно: усе живе повинно бути знищено, а якщо на карті світу не знайдеться місця для путінського трону – то і такий світ повинен зникнути", - резюмував Сотник.

Нагадаємо, що Сотник розкрив, чому Росія ніколи не стане Україною.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас в спокої.