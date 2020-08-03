В мережі показали фото "модернізованого" окупаційною владою "ДНР" потягу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на блог "Хочу додому" в Twitter.

Так, у дописі оприлюднили два фото: як було раніше та як стало. На першій світлині можна побачити сучасний потяг, на другій - всього один старенький вагончик.

"Донецька залізниця, ЧМЕ3Е-6808 з одним пасажирським вагоном, перегін Кальміус - Донецьк || (01.08.2020)", - йдеться в підписі до фотографій.

В коментарях до допису кепкують, мовляв на такі "оновлення" пішов весь бюджет псевдореспубліки.

"На перегон цього вагону був витрачений весь бюджет маладой рєспублікі за рік!", "А в цьому єдиному вагоні п'яні "добровольці" їдуть на фронт?", "Радянським людям все одно на ці дурниці, головне - халява (навіть у вигляді "на підвал"). А ось ці єври всілякі, бачили ми їх...", "Окрема цивілізація все ближче... Зараз ми спостерігаємо народження строни, це як муха, що застигла в бурштині, тільки замість бурштину ла*но"," Мрії збуваються. Ці люди так хотіли їздити по іржавому колі на паровозі з минулого"," Вузький світ він такий - без надмірностей", - глузують під відео.

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