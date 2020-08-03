Письменниця Лариса Ніцой заступилася за російськомовних воїнів

Вона жорстко відповіла прихильникам думки про те, що російськомовні захисники України нібито виступають проти української мови.

Пост про цю проблему Ніцой опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає Обозреватель.

Вона зазначила, що такими твердженнями люблять маніпулювати тільки "тилові щурі", прикриваючись справжніми національними героями сучасності.

"Припиніть маніпулювати російськомовними " хлопчиками в окопах ". Це брехня, що вони проти української мови. Так, наші бійці говорять хто на українською, хто російською, яку слід називати московитською (вибачте, дорогі бійці, вам мабуть ріже слух" московитський ", але "російським / руським" в давнину називалося українською мовою, і назва мови була вкрадена разом з назвою країни - це історичний факт)", - заявила Ніцой.

За її словами, багато російськомовних захисників України переходять на українську мову і намагаються її вчити.

"Так ось, наші бійці, які говорять іншою мовою - вони не проти українського. Навпаки, часто переходять на українську, війна навчила. Тилові щури! Припиніть ховатися за нашими воїнами і маніпулювати мовним питанням у них за спинами", - сказала письменниця", - зазначила письменниця.

Вона заявила, що багато подорожує по Україні і ніде не зустрічала воїнів, які були б затятими противниками використання державної мови в публічному просторі.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.