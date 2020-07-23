Все може відбутися через 10-15 років

Російський журналіст і письменник Саша Сотник розповів про серйозну проблему світу, до якої може призвести президент РФ Володимир Путін

За його словами, путінізм у Росії грає роль більшовизму і це може призвести до глобальної війни у світі.

Про це він написав 2019 року в блозі для сайту Обозреватель.

За його словами, найточніше визначення Росії - "зона проживання". Там немає громадян, але є "тимчасово проживаючі", як квартиранти, ось народився - тимчасово попроживав, а потім відбув на кладовище.

"Режим відіграє роль орендодавця: дозволяє проживати, за що стягує плату. Ніхто не проти. Всі, кого не влаштовують "умови тимчасового проживання", покидають зону", - зазначив письменник.

Крім того, він висловив думку, що путінізм в Росії може закінчитися через 10-15 років, а може не закінчитися і привести до глобальної війни у світі.

"Путінізм - передсмертна стадія більшовизму. Інша справа, що тривати вона може до 10-15 років: поки вождь не убуде на лафеті у бік цвинтаря. І потім, за інерцією, ще років 5. А може закінчитися глобальною війною, якщо у "вождя" перемкне півкулі, і він вирішить, що не уявляє собі планету без Путіна, як мапу світу - без Росії...", - резюмував письменник.

Також раніше повідомлялося, що Саша Сотник розповів про серйозну проблему Володимира Путіна в Росії. За його словами, ситуація в Росії загострюється з кожним днем все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все складніше.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас в спокої.