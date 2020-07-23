В Росії в терміновому порядку хочуть прийняти закон, який заклики до відчуження територій прирівняє до екстремізму

Про це у своєму блозі на Укринформ пише російський політик, президент громадського руху «Союз правих сил» Леонід Гозман, передає Politeka.

За словами експерта, каратися подібні заклики будуть тюремними строками до 10 років.

На його думку, Кремль сподівався, що першого липня протести закінчаться, проте все тільки починається.

"Люди зляться — у Москві, Хабаровську, в Пітері – скрізь. Протести ширяться, їх пригнічують – люди у відповідь шукають нові методи. Поведінка влади пов'язано з тим, що, перемігши формально, вони не перемогли у власних очах – вони розраховували, що все пройде легше, а результати будуть більш переконливими. Суб'єктивно, для самих себе вони програли. Тому і звіріють. Можливо, вони налякані. І видно це не стільки по їх реакції на протести – це вироблений навик, звичка, від неї дуже важко відмовитися", – пояснив позицію російської влади Гозман.

Гозман запитує, які саме території має на увазі російська влада.

"я Не чув, щоб Рязанську область хто-небудь пропонував передати Буркіна-Фасо. А ось заклики віддати, нарешті, хоча б два острови Курильської гряди Японії, отримавши в обмін стільки, скільки всьому Далекому Сходу і не снилося, чув неодноразово", – іронізує політик.

Однак головне, на його думку, звичайно ж, не Курили, а аннексированный Крим.

"Хоча захоплення з приводу Криму вщухли, більшість як і раніше вважає, що Крим російський. Але вони і в цьому не впевнені, вони і тут страхуються. Або це про нові, поки ще не приєднані території – Осетія, Абхазія, Придністров'я або навіть Білорусь? Між іншим, в Естонії і Латвії теж є, кого звільняти — не перевірити НАТО на міцність?", – запитує Гозман.

Опозиціонер вважає, що дії російської влади в цьому питанні схожі на підпирання колодою похиленого тину.

"Не в тому справа, що це не ремонт, а так, курям на сміх. А в тому, що навіть самий нікчемний господар підпирає паркан не просто так, а коли бачить, що він може впасти", – резюмував Леонід Гозман.

Politeka повідомляла, що за роки анексії Криму жителі півострова розділилися на кілька груп. Про це пише публіцист Павло Казарін.

Вказуючи на те, що достовірної соціології з цілком зрозумілих причин бути не може, телеведучий припускає, що можна говорити про поділ крымчае на три основні групи. Перша група, за словами Казаріна – це ті люди, які в 2014 році радісно сприйняли оппупацию Криму.

"За минулий час вони встигли спалити всі мости. Все, що їм доступно, – рефлексії на рівні "цар чудовий, а бояри не дуже", – заявив експерт.

Для підвищення рейтингу президент РФ Володимир Путін може піти на справжню війну. Таку думку в 2019 році у своєму блозі на Браузері озвучив президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман. За словами аналітика, рейтинг Путіна насправді падає, падає і довіру. А це – дуже серйозний симптом, з яким йому необхідно щось робити.

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