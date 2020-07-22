Російська письменниця Людмила Улицька висловилася про президента РФ Володимира Путіна

На її думку, російському президенту Володимиру Путіну доведеться відповідати за багато, бо просто так піти зі своєї посади він не зможе.

Таку думку вона озвучила 2018 року в програмі "Синдєєва" на телеканалі "Дождь".

Відповідаючи на запитання ведучої, хто для неї Путін – вождь, тиран або правитель, Улицька сказала:

"Ви знаєте, я думаю, що сьогодні найбільше він трагічна фігура. Тому що це людина, у якої немає зворотного шляху. Він не може нікуди піти. У кожного з нас є певна свобода дії. Я можу працювати, не можу працювати. Ви теж, якщо вам захочеться, підете з роботи і підете в'язати панчохи. Це людина, яка піти не може. Він не може піти, тому що його розірвуть на частини його друзі сьогоднішні, тому що, взагалі-то кажучи, є і Гаазький трибунал, і там нароблено багато чого такого, за що можна відповідати".

За її словами, цікаво те, що про нього написано в підручниках через 150 років.



"І я думаю, що нічого хорошого історія не напише, коли вона буде намагатися принаймні бути об'єктивною і якусь більш реальну картину життя країни уявляти, ніж те, що ми маємо сьогодні те, що ми слухаємо по ЗМІ", – додала письменниця.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменниця Улицька поставила невтішний діагноз жителям Росії.