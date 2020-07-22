Учасник гурту Kozak System Іван Леньо розповів, як боротися з російською пропагандою

За його словами, відносини України і Польщі намагається розладнати Росія, спекулюючи на Волинській трагедії, тому необхідно докласти всіх зусиль, щоб розвіяти міфи пропаганди.

Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю для журналістів Обозреватель.

"Ми думаємо, що ноги ростуть саме з Росії. Саме Росія поводить себе так, що сварить всіх сусідів навколо себе та відносини України і Польщі намагається розладнати. Якщо говорити про простих поляків і українців, то половина взагалі не знає, про що йдеться (про Волинську трагедію. – прим. ред.), а ті, хто знає, особливо цим не цікавляться. Тому що це історія. Історію не можна рухати…. Не можна робити когось винним у ситуації, коли винні обидва", - зазначив Леньо.

За його словами, настав час перегорнути сторінку історії і будувати відносини з чистого листа. Крім того, він упевнений, що російські політики обов'язково заплатять за те, що лізуть у відносини України з іншими країнами.

"У нас в історії з поляками було багато негативних моментів, їх необхідно забути і зробити певні висновки. Почати будувати відносини на правильних гуманістичних засадах. Політикам, які почали це, все ще відгукнеться. Адже вони продовжують будувати свою кар'єру на крові", - сказав Леньо.

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