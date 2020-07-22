"Крім війни у них методів немає"

Для підвищення рейтингу президент РФ Володимир Путін може піти на справжню війну

Таку думку в 2019 році у своєму блозі на Браузері озвучив президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман, передає Politeka.

За словами аналітика, рейтинг Путіна насправді падає, падає і довіру. А це – дуже серйозний симптом, з яким йому необхідно щось робити.

"А що з цим робити? На жаль, крім війни у них методів немає, вона як-то може підняти рейтинг. Але дещо може змінитися концепція. У випадку з Україною, це була визвольна війна, ми звільняли жителів Криму від потенційної загрози – бандерівців, які прийдуть і всіх заріжуть. Саме так подавали інформацію на російському ТБ", – вважає Гозман.

Автор відзначає той факт, що "визвольна" війна з Україною) вже не спрацьовує.

"Якщо брати Білорусь, то мені здається, що перемкнути Бацьку відразу на ворога, теж складно. Я боюся, що тепер може спрацювати тільки оборонна війна, але потрібно створити відчуття цієї оборонної війни, потрібно загострення по головних лініях, наприклад, з американцями або іншими, а це загрожує тим, що війна і справді почнеться", – продовжив політик.

Тому, на думку експерта, у Путіна є лише один шлях.

"Їм потрібно влізти у велику війну, але тільки ідіоти можуть повірити, що на нас наступають. Але серед наших пропагандистів вже піднімається тема про готовність України напасти на Ростов", – висловив припущення Леонід Гозман.

Politeka писала, що журналіст Віталій Портніков заявив, що демонтаж Росії – найкращий вихід для України і Криму.

"Можливо, це гірке, але корисне ліки спрацює і у випадку з Російською Федерацією: її демонтаж для відновлення територіальної цілісності України представляється на сьогоднішній день найкращим виходом і для України, і для Криму, і для народів Росії, в тому числі і для російського народу", – вважає він.

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