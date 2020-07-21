"До недавнього часу в Європі був один диктатор"

Прийняття в Росії нової Конституції не змінив усталений устрій державного життя

Про це повідомив в Facebook радянський дисидент і російський правозахисник Олександр Подрабінек, передає Politeka.

На його думку, дана подія позначило нинішню політичну реальність: у Росії встановлено диктаторський режим з одноосібною владою чинного президента.

"До недавнього часу в Європі був тільки один останній диктатор – Олександр Лукашенко. Але наперекір історичної справедливості до нього приєднався ще один – Володимир Путін. Неприємна тенденція, і незрозуміло, скільки таких останніх ще вишикується в загальну чергу", – вважає Подрабінек.

Експерт констатує, що в останні 20 років режим в Росії все більше набуває обрисів класичної диктатури.

"Путін не форсував події, а підбирався до одноосібної влади повільно, але вірно. Зайнявши за домовленістю з Борисом Єльциним на посаду президента, він правильно розпізнав свого головного ворога – незалежну пресу. З її планомірного знищення він і почав будівництво диктатури, яку заради сучасного і сприятливого звучання називав "суверенною демократією" і "вертикаллю влади", – заявив правозахисник.

Потім, продовжив він, Путін провів адміністративну реформу, привласнивши собі функції, за законом належали уряду. Подальше його правління супроводжувалося планомірним обмеженням громадянських свобод і все більшою концентрацією влади в своїх руках.

"зараз він у потрібній йому мірі контролює виборчий процес на всіх рівнях і легальну партійну діяльність, повністю контролює парламент, поліцію, армію, спецслужби і всі інші силові структури. Йому фактично відповідає уряд, всі телевізійні канали і легальні ЗМІ, вся судова система – від призначених їм федеральних суддів до членів Конституційного суду. За ступенем концентрації влади в одних руках нинішній режим цілком порівнянний з диктатурами більшовиків Радянської Росії, нацистів у Третьому Рейху, комуністів в Китаї, Північній Кореї та на Кубі, з диктатурами Франсиско Франко в Іспанії, Салазара в Португалії і Аугусто Піночета в Чилі", – вважає Олександр Подрабінек.

Однак при цьому, зазначив правозахисник, Путін дійсно далекий від реального життя.

"Він намагається внести свій внесок в історичну науку, як колись Сталін намагався прославитися в мовознавстві, Мао Цзедун – у поезії або Сапармурат Ніязов – у філософії. Виправдовуючи необхідність "твердої руки", Путін залучив Росію у військову авантюру проти Грузії, України і Сирії. Побоюючись політичної конкуренції він оголошує опозиціонерів "п'ятою колоною", як у свій час Гітлер і Сталін оголошували своїх опозиціонерів наймитами англо-американського імперіалізму і ставлениками міжнародного капіталу", – перерахував "досягнення" Путіна аналітик.

Подрабінек звертає увагу на те, що на цьому шляху нова російська диктатура веде себе показово жорстко.

"Влада демонструє свою силу та рішучість. Можливо, це викликано очевидним провалом голосування по конституції, яке не вдалося провести спокійно і переконливо. Це почасти помста Кремля суспільству, не побажав одностайно підтримати легалізацію диктатури; почасти – сигнал всім незадоволеним: відтепер і надалі з вами буду розмовляти виключно мовою сили", – підсумував правозахисник Олександр Подрабінек.

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