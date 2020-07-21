"Гіперзвукові" захоплення президента РФ Володимира Путіна говорять про те, що він не розуміє механізму гонки озброєнь

Про це в 2018 році на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив колишній віце-прем'єр Російської Федерації Альфред Кох, повідомляє Politekа.

Політик вважає, що своїми заявами Путін лише робить подарунок військовим США.

"Він думає, що запустивши цю пугалку, він просто "вмиє" американців. Та ще й покрасується перед усім білим світлом. Він не розуміє, що він робить подарунок Пентагону і всьому американському ВПК. Немає нічого більш бажаного для них, ніж така страшилка від росіян. Скоро за океаном про неї розкажуть стільки "моторошних подробиць, що Конгрес, скиглячи від добре керованого "страху", проголосує за нові асигнування на переозброєння. Причому повне і всіх родів військ", – припустив Кох.

Наступним кроком, на думку експерта, буде те, що до Путіна в кабінет прийдуть чекісти з військовими і скажуть, що "наша карта бита".

"Що американці знайшли протиотруту і тепер вже діватися нікуди – треба виділяти гроші на розробку ракети проти цього протиотрути. І маховик гонки озброєнь почне розкручуватися все сильніше і сильніше. А він, слабкий і недалекий стариган, абсолютно точно не в силах його зупинити. Тим більше, що доповіді розвідки будуть все страшніше і страшніше, і "правди" в них буде все більше і більше (вже американці спробують організувати правильні і вражаючі витоку інформації)", – прогнозує Альфред Кох.

Політик вказує також на той факт, що грошей на переозброєння у Росії буде менше і менше.

"Відгадайте: у кого вони швидше закінчаться? Як кажуть, спритність рук – і ніякого шахрайства. І не треба ніякої війни, першого удару, другого удару. Росія сама себе без штанів залишить. Невже йому невтямки, що сценарій, за яким він зараз говорить з таким ентузіазмом, написаний у Вашингтоні?", – резюмував Альфред Кох.

Politeka писала, що Володимир Путін може спробувати повернути воду в Крим військовим шляхом. Про це заявила український публіцист Лариса Волошина.

На її думку, при такому розвитку подій Росія нарветься на криваве опір нові санкції.

"Путін може спробувати напасти, але ситуація в Росії змінилася: економіка потерпає від збитків, високої ціни на нафту і великих золотовалютних запасів у них більше немає. Піти на ще одну окупацію – це нарватися на санкції і опір. Україна інша, без масштабного кровопролиття це наступ не обійдеться", – запевнила Волошина.

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