Зовнішня політика РФ – це політика раннього феодалізму

Таку думку в 2019 році в інтерв'ю Обозревателю висловив російський політик Леонід Гозман, передає Politeka.

"Велич, повага, визнання, щоб всі розуміли, що ти головний, і так далі. Це – політика раннього феодалізму, коли король міг розпочати війну, тому що інший король на спільному бенкеті виділив йому неправильне місце", – заявив Гозман.

На думку політика, те, що зараз робить російський президент Володимир Путін, це не відновлення СРСР або радянської влади.

"Це не повернення в минуле. Це новий виток. Чогось неприємного і поганого, але новий виток. Те ж саме і з імперською політикою Росії", – переконаний експерт.

Також Леонід Гозман порівняв цілі, переслідувані нинішньою російською владою і владою царської Росії.

"Імперія захоплювала якусь територію, як-то домовлялася з місцевими елітами. Логіка була подвійна: був момент престижу – "наш щит на воротах Царгорода". Але був і прагматичний момент. Ми беремо якісь території, з яких можна щось викачувати, території, на яких зручно будувати оборону або прориватися далі і так далі. У кінцевому рахунку було уявлення про те, що це робиться в інтересах імперії", – пояснив політичні цілі царизму політичний діяч.

У той же час, на думку Гозмана, сьогоднішні дії Москви суперечать "царської" логікою.

"Немає підстав вважати, що те, що вони роблять, вигідно для країни. Часи змінилися, вже не XIX століття, контроль за територією майже нічого не означає. Вже давно жодна з великих держав жодних територій до себе не приєднувала, вони чудово живуть без цього, і без цього роблять вплив на сусідів. Крім того, мені здається, що у нашої державної політики взагалі немає мети поліпшення життя людей у Росії. І ця політика неефективна", – резюмував Леонід Гозман.

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