Бойовики закликають новобранців у свою "армію" безграмотними і нетямущими листівками

Як передає Politeka.net, агітацію з самопроголошеної "ДНР" опублікував портал "Діалог".

У мережі з'явилася листівка, за допомогою якої окупанти запрошують до лав своїх бандформувань, а конкретно - у "військову частину" в селі Безименное Донецької області. На ній зображена дівчина, яка в одній сорочці позує біля армійського вантажівки, припаркованої посеред поля. Ймовірно, саме вона повинна заманити чоловіків у віці від 18 до 55 років.

Відвертий сексизм - не єдина відмітна риса цієї листівки. Генії з "ДНР" надрукували поверх фотографії текст, який дуже складно прочитати з-за кольору. Частина букв налазять на гузовик і зливаються з ним. Крім того, текст написаний з граматичними помилками.

Бойовики обіцяють новобранцям "службу в тилу поруч з морем", відпустка два рази в рік, звільнення, безкоштовне навчання у вузах самопроголошеної республіки. "Надамо допомогу в оформленні громадянства ДНР і РФ", - написали агітатори.

Раніше стало відомо, що в Донецьку окупанти масово прибирають російські прапори. Як кажуть джерела, триколори вже зіграли свою роль, адже День Росії пройшов, як і голосування за поправки до Конституції РФ.

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