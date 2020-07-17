Група військових з РФ приїхала в окупований Донецьк, щоб вивчити позиції ВСУ в південному напрямку
Як повідомляє Politeka.net, про це пише Телеграм-канал "Вільнодумець" зі слів джерел.
Ще 10 липня в Донецьк прибули 20 чоловік з Москви, мета яких близько тижня ретельно приховували. Бойовики заявили, що вони приїхали вести переговори про економічний розвиток так званої "ДНР". Очевидці звернули увагу, що в супроводі гостей з РФ понад 40 охоронців, а ще три групи бійців охороняють їх під час поїздок по "республіці".
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Військовий статус москвичів розкрили раптово. Вони заселилися в готель "Вікторія", де зазвичай живуть російські куратори. Бойовики з Донецька приїхали привітати "економістів" і тут же звернулися до одного з новоприбулих «товариш полковник» прямо на очах працівників учрежденя.
"За словами обслуговуючого персоналу, як мінімум, одна група гостей складається з трьох полковників і двох підполковників. Ну а в інших є люди і важливіші", - пише "Вільнодумець".
Як повідомили джерела, 13 липня група з восьми москвичів вирушили перевіряти Маріупольське напрямок і повідомили, що їх не буде кілька днів. Інші "гості" регулярно катаються в східному напрямку, а після повернення активно обговорюють отриману інформацію: розстановку сил, зміцнення позицій, підвіз боєприпасів, тилове забезпечення, розрахунок часу на маневри.
"Справжня мета приїхала команди - вивчення позицій ВСУ, їх укріпленість, глибина оборони, система зв'язку і взаємодії, наявність природних перешкод, дороги, тилове забезпечення та ін", - повідомляють автори, пов'язуючи приїзд військових з Москви з мобілізацією, яку президент Путін оголосив у Росії. - "Підрозділи Південного військового округу МО РФ, куди входять і 1-2 Армійські корпуси, розташовані в окупованій частині Донецької та Луганської області, кишать, як вулик перед вильотом".
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