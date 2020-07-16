За шість минулих років Україна дуже відірвалася від Криму

Про це в інтерв'ю Gazeta.ua заявила правозахисниця Олександра Матвійчук, повідомляє Politeka.

Причому, вважає вона, сталося це з вини України.

"Коли ми говоримо "Крим – це Україна", мова не тільки про гасло, але і про активні дії по збереженню зв'язків з людьми, які там перебувають. Простий приклад: давно варто перевести в онлайн державні сервіси для людей, що живуть на окупованих територіях. Держава повинна дати їм знак: ти - наш громадянин", – пояснила свою точку зору правозахисниця.

Матвійчук нагадала, що з початку окупації Росія взяла курс на перетворення колишнього курорту в мілітаризовану військову базу.

"Обличчя Криму змінило збільшення кількості військових та військової техніки. В Сирію, де Росія веде бойові дії, ракети відвозять з Криму. Росія проводить цілеспрямовану політику зміни складу населення півострова. Всіх, хто жив там до окупації, вона розглядає як апріорі нелояльних. Тому що ці люди жили там при Україні та за який-ніякої волі. Через рік-два окупації на півострові почали переслідувати навіть колишніх активістів "російської весни". Вони виходили з портретами Путіна і не могли зрозуміти, чому їх б'є поліція", – сказала правозахисниця.

Олександра Матвійчук звертає увагу на те, що Росія взяла курс на заміщення населення і робить це кількома способами.

"Перший - за допомогою розгорнутої системи репресій, щоб дати сигнал активним людям: виїжджайте. Друга частина цієї стратегії – колонізація Криму громадянами РФ. Це люди особливого ґатунку – колишні судді, гебісти, військові – те населення, яке повинно бути при військовій базі. Ця політика діє дуже ефективно. Склад населення змінюється. У 2016 році приріст нових людей в Криму, не враховуючи Севастополя, склав 4,9 відсотка. З роками цей показник зростатиме. Це робиться для того, щоб, коли постане питання деокупації Криму, Росія сказала: давайте проведемо референдум і запитати думку населення", – пояснила тактику окупаційної влади в Криму експерт.

Матвійчук акцентувала увагу на тому, що в Криму під переслідування можуть потрапити і ті, хто має не тільки суперечливу, але й альтернативну точку зору до окупаційної влади.

"Але перш за все відчувають утиски громадські активісти, журналісти і правозахисники. У цей момент на окупованому Донбасі можуть катувати людей. Ти не можеш це зупинити. І це дуже фрустрирует. Тому я для себе вирішила, що якщо я не можу захистити тих людей, які ведуть боротьбу на окупованих територіях, то можу хоча б зробити їх боротьбу видимої", – підсумувала Олександра Матвійчук.

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