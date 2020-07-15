В Сочі активісти знесли пам'ятник "російським підкорювачам", який викликав обурення у місцевих жителів

Як повідомляє Politeka.net, демонтаж схвалила міська мерія, про що повідомляють російські ЗМІ.

30 червня в Адлері встановили скандальний пам'ятник на честь російських солдатів, які воювали проти черкесів. Монумент з'явився на біля місця впадіння річки Мзимта в Чорне море, в 1837 році російські війська заклали тут форт Святого духа - саме його зображувала інсталяція.

Дії влади викликали обурення серед черкесів, предки яких виступили проти Російської імперії в Кавказької війни 1817-1864 років. Громадські діячі розкритикували встановлення пам'ятників «військовим злочинцям, що розв'язали безпрецедентно жорстоку війну, яка поставила стародавні народи Кавказу за межу знищення», а сам пам'ятник назвали спробою сфальсифікувати історію, яка ображає пам'ять кавказьких народів.

В результаті мерія Сочі розпорядилася знести монумент. Влада визнала, що не погодили його установку з корінними народами, які досі болісно згадують про події Кавказької війни.

Громадська палата Абхазії підтримала знесення пам'ятника "російським підкорювачам Кавказу", який вважає неприйнятним для сучасників. Там підкреслили, що монумент встановили люди, які вважають горців ворогами Росії.

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