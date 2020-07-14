Успіхи американського інженера Ілона Маска не дають спокою «Роскосмосу»

Ідея «наздогнати і перегнати Америку» для космічної галузі РФ знову актуальна, як ніколи, передає Politeka.net.

Так, росЗМІ повідомили новину про те, що в країні розробляється двигун для відправки важких кораблів за межі Сонячної системи. Про це журналістам розповів гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

За його словами, на традиційних хімічних силових установках — кисень-гасових або водневих — не можна полетіти до далеких планет. Тому зараз фахівці підприємств «Роскосмосу» створюють транспортно-енергетичний модуль на основі ядерної энергодвигунної установки мегаватного класу.

Крім того, Рогозін назвав кораблі SpaceX «більш гламурними» аналогами «Союзу».

У соцмережах на фантастичні плани «Роскосмосу» вже з'явилася перша реакція.

«Здається, новий розпил, ой, тобто прорив намічається! Які шанси, що наддержава навчиться шити труси, виробляти електрочайники та будувати теплі туалети в школах раніше, ніж за межі Сонячної системи не вилетить пущена на вітер економіка?», – пише блогер Մιtαuskαs.

Реакція користувачів – відповідна.

«Знаємо ми цей двигун, це батут їм. Рогозіна за стотищх**ліардов», «Чергова пральня ім. підводно-космічних військ расеі? Нє, ну а шо? Запустять з пенделя за межі Кузю з примерзлим причалом... буде диміти, пердіти, летіти... правда, недовго. Але Маск встигне обзаздритися, даа...», «Вони двигун на новий літак не можуть винайти!», «наздогнали і перегнали Америку, базу на Місяці збудували, на Марс злітали. Пора замахнутися і за межі! І безмежжя, – іронізують у коментарях.

Раніше ми писали, що Дмитро Рогозін, який раніше пропонував американцям добиратися до МКС на батуті, натякнув, що російські космонавти зможуть літати американськими ракетами.

У свою чергу Ілон Маск розкритикував російську космічну промисловість за те, що там досі користуються кораблем «Союз», створеним в 50-их роках минулого століття. За його словами, якщо б був живий конструктор Сергій Корольов, він би назвав це безумством.

Нагадаємо, Романенко пояснив, чому Україні не бачити своїх ілонів масків.

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