Російський поет-пісняр Ілля Рєзнік різко засудив артистів з РФ

зокрема, він розкритикував артистів РФ, які скаржаться на фінансову нестабільність з-за світової пандемії китайського вірусу і випрошують допомогу у держави РФ. Про це він розповів в коментарі «Собеседнику».

Він вважає, що в кризовій ситуації люди проявили свою справжню сутність і показали справжнє обличчя. Це стосується і російських зірок, які безперервно скаржаться на тяжке матеріальне становище і фінансові втрати через карантин.

«Противно чути, як зірки в нашій країні просять допомоги у держави! Жах просто! Цинізм вищої міри! Сумно все це. Голі королі, виходить. Налаштували і накупили палаців, квартир по всьому світу, а як тільки закінчилися корпоративи, так і платити нічим за все це? А іншою, корисною справою для країни і для людей зайнятися не змогли. Не вміють нічого. І віддати нічого і нікому не можуть», — констатував поет-пісняр.

Також раніше повідомлялося, що письменниця Людмила Улицька пояснила, чому їй соромно за свою країну.

За її словами, зараз Росія перебуває у стані війни з культурою, цінностями гуманізмом, свободою особистості і ідеєю прав людини. Крім того, вона додала, що Росія давно хвора.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

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