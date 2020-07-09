Російськомовна письменниця з Донецька, професор історії Донецького національного університету Олена Стяжкіна вказала Росії на важливий нюанс в Україні

Так, вона пояснила Кремлю, що російська мова не потребує захисту, а Україну знищити складно. Про це вона сказала 2015 року на урочистій церемонії нагородження кращих російськомовних письменників, передає Обозреватель.

"Єдина мова любові, яку я знаю – це російська. І вона точно не потребує військового захисту в Україні. Абсолютно точно. Російська мова не потребує крові. Вона потребує критиків, та видавців, письменників, вчителів, дітей. Вона потребує нас", - зазначила письменниця.

За її словами, Росія-завойовник, який здатний знищити Україну, але він не розуміє, що цим він знищить і її жителів.

"Той, хто хоче завойовувати, сильний до божевілля, і в ньому здатний завоювати все, що вважає за потрібне. Завоювати Росія Україну, напевно зможе, але вбити Україну на Сході і Півдні – ні. Тому, що вбити Україну – це вбити мене, російську та інших, теж росіян. Загалом, як тепер кажуть в Одесі, Вова, не роби мамі нерви", - підкреслила Стяжкіна.

Також раніше повідомлялося, що письменниця Людмила Улицька пояснила, чому їй соромно за свою країну.

За її словами, зараз Росія перебуває у стані війни з культурою, цінностями гуманізмом, свободою особистості і ідеєю прав людини. Крім того, вона додала, що Росія давно хвора.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.