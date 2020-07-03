Лідер ЛДПР Володимир Жириновський ніяк не може залишити в спокої Україну, продукуючи нові безглузді заяви

Так, скандально відомий політик запропонував внести зміни в Конституцію РФ, які б передбачали входження інших держав до складу РФ.

За інформацією «Діалог.UA», Жириновський вважає, що завдяки цій нормі всі охочі зможуть стати суб'єктами Російської Федерації, прискоривши процедуру реінтеграції. Особливо, впевнений він, це стосується колишніх союзних республік. Однак лідер ЛДПР не виключає і більш широкої географії.

«Може, ще десь з'являться проросійські сили: хоч у Фінляндії, хоч в Монголії, хоч в Болгарії, або коли Сербію притиснуть зі всіх сторін...», - заявив він.

Обговорюючи свою пропозицію, Жириновський зазначив, що такою можливістю зможуть скористатися «ДНР» і «ЛНР». Разом з цим, вважає він, Росії «вигідніше» захопити всю територію України, щоб не залишалося вогнища напруженості.

Що стосується об'єднання РФ та Білорусі, то тут питання ще залишається відкритим через незговірливість Олександра Лукашенка. Він не хоче злиття і бореться за суверинитет країни.

Як відомо, Жириновський, як і Путін, ніколи не приховував ностальгії за СРСР і часто заявляв про необхідність його відродження в новому вигляді, але під керівництвом Кремля.

Раніше ми писали про те, що лідер ЛДПР не зміг пройти повз мовний скандал, який розгорівся після того, як компанія McDonald's у меню онлайн-замовлень залишила тільки українську та англійську мови, прибравши звідти російську.

Він відгукнувся на заклик журналіста Сергія Мардана, який запропонував бойкотувати цю мережу ресторанів.

Нагадаємо, що Жириновський у приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.

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