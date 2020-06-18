Російський політик Володимир Жириновський перейнявся меню McDonald's в Україні

Лідер ЛДПР не зміг пройти повз мовний скандал, який розгорівся після того, як компанія в меню онлайн-замовлень залишила тільки українську та англійську мови, прибравши звідти російську, передає Politeka.net.

У своєму телеграм-каналі він написав, що він відгукнувся на заклик журналіста Сергія Мардана, який запропонував бойкотувати McDonald's у відповідь на відмову мережі ресторанів включити російську мову в меню в Україні.

«Ми підтримуємо цей заклик, і ми вже багато років тому це робили. Ще в 1990-му році я вперше побував в Макдоналдсі, спробував «Біг-Мак» - він мені зовсім не сподобався, я його викинув і розтоптав. А в 2014 р. ми проводили мітинг на Пушкінській площі за закриття всієї мережі», – пише він.

У своїй публікації він звернувся до керівництва російського McDonald's, щоб ті «вплинули» на українських колег відновити російське меню.

«Якщо цього не станеться, ми почнемо всесвітню акцію бойкоту цієї мережі за дискримінацію, і нас підтримають протестувальники в США, яким також набридло терпіти обмеження через національність чи колір шкіри, на нашу сторону стануть ліві у Франції та багато-багато інших», – пафосно підсумував лідер ЛДПР.

Раніше ми писали про те, що Жириновський захотів поставити на коліна весь світ. За його словами, люди повинні відповідати за злочини своїх правителів і покаятися перед тими, кого утискали. Мовляв, не тільки білі американці мають ставати на коліна перед темношкірими, але і британці перед громадянами Індії і так далі.

Ми також повідомляли, що Жириновський видав, як Росія повинна спустошити Україну. За його божевыльною ідеэю, цього вийде домогтися шляхом масової видачі паспортів Російської Федерації її громадянам.

Нагадаємо, що Жириновський у приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм.

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