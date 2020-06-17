Окупанти почали накачувати Донецьк російськими прапорами

Причому вішають російські прапори на балкони мешканців «республіки». Відповідне фото в своєму блозі опублікував журналіст Денис Казанський.

«Бойовики ДНР не питаючись чіпляють людям на балкони російські триколори. Хто зніме - того потім на підвал, як Євгенію Йепес-Веньєса», – підписав він знімок.

Жінка, про яку згадує журналіст, була викрадена бойовиками «міністерства безпеки ДНР» 3 червня, після того, як зняла з балкона російський прапор. Вона – дружина громадянина Іспанії. Родичам сказали, що вона «під слідством».

«А колись років 7 тому в 2013 у Донецьку пройшла масова акція хода «Україно, вставай!», скільки місцевих людей тоді вийшло за Україну і її світле майбутнє, скільки було українських прапорів, боже мій, не кажучи вже про Євро-2012», «Партизанам потрібно позривати аквафреші особливо упоротим ватникам і нехай вата їде на підвал», «Вивішування цих ганчірок на тлі масового закриття підприємств, шахт виглядає, як початок операції з виведення військ з Донбасу. Звичайно, можу помилятися, але якогось іншого пояснення того, що відбувається на окупованих територіях, важко знайти», – пишуть в коментарях.

Раніше ми писали про те, що колишній ватажок бойовиків Ігор Стрілков-Гіркін повідомив сумну новину для окупаційних військ «Л/ДНР». Українські захисники завдали по російським окупантам в районі Дебальцевого серйозного удару. Підрозділам ЗСУ в районі Санжарівки вдалося зрівняти з землею ворожий бункер, в результаті чого були ліквідовані семеро терористів.

Нагадаємо, окупанти готують масштабну акцію проти України в Донецьку.

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