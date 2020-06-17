Ватажки «Л/ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін наплювали на ситуацію з коронавірусом у Росії й анонсували відкриття кордонів з РФ

Як передає «Діалог.ua», найімовірніше, така спритність пов'язана з наближенням голосувань щодо поправок до Конституції РФ, в якому візьмуть участь і жителі окупованих територій з російськими паспортами.

У «ЛНР» почали скасовувати карантин і заявили, що відкриють кордон з Росією вже в найближчий понеділок, 22 червня. Аналогічні плани озвучили і в «ДНР».

««ЦВК» «ЛНР» заявила про те, що горезвісне голосування по Конституції РФ буде проводитися з 25 по 30 червня. Можна з упевненістю констатувати, що до цього часу кордон точно відкриють», – цитує видання інформацію сепаратистського телеграм-каналу «Луганський інсайд».

16 червня на прямій лінії відповідний натяк пролунав і з вуст Пушиліна. Правда, точних термінів він не вказував, однак висловив упевненість, що це відбудеться якраз до голосування за обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

У свою чергу жителі обох «республік» не в захваті від майбутньої перспективи, відзначаючи, що в підконтрольних регіонах Україні Донеччини і Луганщини зафіксовано всього 398 випадків китайського вірусу, а в сусідній з ОРДЛО Ростовській області – понад шість тисяч заражених.

Раніше ми писали про те, що ватажок «ДНР» Денис Пушилін не збирається старіти в невизнаній республіці, подбавши про запасний аеродром З'ясувалося, що завзятий вболівальник за «незалежний Донбас» володіє нерухомістю і бізнесом у Росії.

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