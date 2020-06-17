Російський музикант, автор пісень Юрій Лоза знайшов виправдання злидням в РФ

За його словами, якщо порівнювати Росію з Африкою, то країна живе "непогано". Набагато краще росіяни живуть і на тлі сусідньої України.

Так, він відповів 2019 року на питання журналістів Aif.ru, чому в Росії, багатою ресурсами, такий високий відсоток бідності.

"Дивлячись з ким порівнювати, - заявив музикант. — Якщо порівняти Росію з Африкою, то ми живемо непогано. На тлі сусідньої України живемо набагато краще".

При цьому Він підкреслив, що росіяни здатні стати найбагатшими, для цього достатньо лише простимулювати.

"Нас досить простимулювати щось робити, і ми завалимо цим весь світ. І будемо найбагатші. При грамотному управлінні це досяжно за 5-7 років. До революції Росія була однією з найсильніших аграрних країн і годувала пів-Європи. Темпи зростання економіки в Росії до 1913 року були найвищі в світі, був найвищий відсоток приросту виробництва", — додав він.

Українці ж, за словами Лози, самі розібрали свою країну.

"В 91-му економічний потенціал України був порівнянний з потенціалом Німеччини. Там була найсильніша армія, найпередовіше озброєння на всьому пострадянському просторі. Але до 2014 року Україна продала або зруйнувала все, що тільки можна. Українці самі розбазарили свою країну. І тому Майдан був потрібен для того, щоб на когось перевести стрілки. А провину перевели на Росію", - додав він.

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