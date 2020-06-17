Бойовики, які отримали каліцтва на фронті, «захищаючи» Донбас від України, повною мірою відчули турботу про себе з боку «молодих республік»

З пораненого на передовій терориста, який був госпіталізований в одну з лікарень Донецька, вимагають 10 тисяч рублів за лікування, пише телеграм-канал «Донецький кейс» з посиланням на інформацію родичів бравого «ополченця».

За їх словами, врятувати бойовика донецькі медики погодилися в кредит, хоча його товаришеві по службі пощастило менше з лояльністю лікарів.

«В медустанові немає нічого для поранених військовослужбовців — як виявилося, режим «бойової готовності», який скасували тільки з сьогоднішнього дня, парадоксальним чином не передбачає поліпшення медичного обслуговування поранених. Є інформація про те, що не тільки в 14-й, але і в інших лікарнях ДНР, процвітають крадіжки і шахрайство. Один із способів обдурювання — «мертві душі», неіснуючі хворі. На них оформляють ліві картки, отримують ліки і продукти харчування. Побори з родичів і близьких пацієнта – ще один традиційний спосіб розводу», – розповідають обурені близькі бойовика.

Про те, як окупанти крадуть величезні гроші за «Програмою возз'єднання народу Донбасу», раніше писав й ідеолог «Новоросії» Роман Манекін.

Не шанують в «ДНР» і людей з вищого ешелону. Ми розповідали, як на святкуванні дня народження одного з «полковників республіки» побили прес-секретаря «військового командування ДНР» Едуарда Басуріна.

Російському найманцеві, який пройшов гарячі точки на Кавказі, не сподобався костюм Басуріна з погонами «полковника ДНР». Неабияк прийнявши на груди, він почав розпитувати у спікера, за які заслуги та обзавівся таким званням. Той же у свою чергу взявся розповідати про свої військові «подвиги», як проливав кров за «республіку».

Ми також писали про те, що представники так званої «народної міліції ДНР» почали конфіскацію автомобілів, на яких номерні знаки України.

Нагадаємо, російські лікарі обурені відсутністю "премій" за Донбас.

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