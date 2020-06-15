Президента РФ на урочистостях не було

У Росії освятили храм Збройних сил РФ, а його настоятелем став патріарх Московський і всієї Русі Кирило

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Він провів церемонію освячення.

«Чудово, що після десятиліть лихоліття, нав'язаного нашій країні безглуздого атеїзму народ повернувся до віри, повернулись і Збройні сили, в яких особливо відчувається потреба в божественному захисті», – заявив він під час проповіді.

У Кремлі також говорили про плани президента і головнокомандуючого ЗС РФ Володимира Путіна приїхати на відкриття, але за кілька днів той відмовився.

Храм знаходиться в підмосковному парку «Патріот» в Кубинці. Згідно з проектом, висота собору разом з хрестом становить 95 м. Таким чином, з російських соборів вищі за нього тільки храм Христа Спасителя (103 м) й Ісаакіївський собор (102 м).

Ініціатором будівництва культової споруди в 2018 році став міністр оборони Сергій Шойгу. На його створення зібрали близько 3 мільярдів рублів пожертвувань, ще 2 млрд і 950 млн виділили з бюджетів Москви і Підмосков'я відповідно.

Ще до свого відкриття храм опинився в епіцентрі скандалу після того, як в ньому виявили мозаїку з портретами Путіна і Шойгу.

Що стосується самої церемонії освячення, то її не обійшли увагою блогери. Так, Մιtαuskαs опублікував у мікроблозі кілька особливо показових знімків храму, які, замість благоговіння, навіюють страх і тривогу.

Нельзя просто так попасть в Мордор. Его Чёрные Врата стерегут, и не только орки. Там живёт недремлющее Зло. (с) pic.twitter.com/M07st4SjoT — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 15, 2020

«Не можна просто так потрапити в Мордор. Його Чорні Брами стережуть, і не тільки орки. Там живе недремне Зло. (с)», – підписав він свій пост.

«Храм брехунів і садистів», «Реально страшно», «Саурон схвалює», «Країна - психлікарня», – пишуть у коментарях.

Крім того, в соцмережах з'явився «підкоригований» знімок Кирила.

Нагадаємо, Путіна і Шойгу увічнили в храмі.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Чулпан Хаматова розкаялася у підтримці Путіна через Донбас.