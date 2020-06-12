Найманці з Донбаса потягнулися за довгим рублем в Лівію

Про це повідомляє портал «Антикор» з посиланням на слова воєнкора бойовиків Марини Харькової, яка проживає на окупованій території Донецької області.

Вона пише в соціальних мережах, що «ополченці» укладають контракти з приватною військовою компанією і збираються їхати до Лівії.

Причина такого кроку – низькі зарплати на передовій на Донбасі.

Серед тих, хто їде воювати у Лівію, – і знайомі самої Харькової в кількості п'ять осіб:

«І мені нічого сказати їм, що живуть на знімних квартирах, мають багато матеріально-побутових проблем, сім'ї та маленьких дітей на утриманні, хворих родичів і друзів-інвалідів після поранень, яким немає кому допомогти взагалі. В обох республіках повністю ігноруються біди бійців й ополченців за принципом «проблеми індіанців шерифів не хвилюють». А порожніми безглуздими обіцянками ситий не будеш».

Її «колега» Семен Пегов додав, що колишній «прем'єр-міністр ДНР» Олександр Бородай спеціально приїхав у Донецьк, щоб набрати «рекрутів для роботи в Африці». Найімовірніше, мова йде про Лівіію, де тривають бойові дії.

Раніше ми писали про те, що російські спецслужби почали поширювати фейки про те, що біля Тріполі воюють українці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Nachtigal.

«Смішний фейк розганяється зараз у мережі - нібито в боях у південному Тріполі брали участь українські найманці в складі ПВК «Вагнер». Смішний тому, що в якості доказів представлені такі ось фото».

«Поставте собі запитання: українець зміг би назвати сам себе «хохлом», видати тризуб Посейдона за герб України і, нарешті, написати з грубими помилками «Слава Украіnе»? А виконавці змогли», – резонно зазначає він.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.