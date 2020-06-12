Російські збройні угруповання на Сході України продовжують утримувати в бойовій готовності артподразделения армійських корпусів "Донецьк" і "Луганськ", а також вони відпрацьовують вчення.

Дані дії кремлівських бойовиків сигналізують про готовність до ескалації конфлікту. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-центр Міноборони.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує утримувати в готовності до застосування артилерійські підрозділи. Зокрема, у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК проходять заняття з корректировщиками вогню артилерії. Також 10-11 червня проведено тренування з управління вогнем і відпрацюванням прихованого висування на підготовлені вогневі рубежі чергових артилерійських підрозділів по всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Інформується, що одночасно окупанти в рамках тижня мобілізаційної готовності проводять уточнення мобілізаційного ресурсу.

"Російські окупаційні адміністрації зобов'язали керівників підприємств усіх форм власності до кінця поточного тижня надати списки військовозобов'язаних всіх категорій", - резюмували в Міноборони.

Раніше повідомлялося, Російська Федерація не відмовлялася від своїх планів по Україні.

Про це в коментарі журналістам попередив військовий експерт Михайло Самусь, передає Сьогодні.

Він попередив, що загроза повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ нікуди не зникла.

Самусь попередив українців, що вже восени 2020 року країна-агресор планує провести військові навчання, на яких "проб'є" сухопутний коридор з Донбасу в Крим.

Нова зустріч лідерів "Нормандської четвірки", а також переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним можуть відбутися в серпні-вересні. Однак, як запевняють експерти, з-за військових навчань, які можуть стати основою для нового вторгнення в Україну, зустрічі на високому рівні можуть не проводити.

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За інформацією журналістів, вибух, в ході хоторого постраждали 10 бійців, був настільки сильним, що залишки запчастин розкидані в радіусі двадцяти метрів.

Більш того, на місці підриву спокійно гуляють місцеві жителі і фотографують наслідки потужного вибуху.

Нагадаємо, Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.

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