Окупантам все складніше пригнічувати наростаючі бунти в «молодих республіках», і без допомоги ззовні вони вже не справляються
Таким спостереженням поділився у соціальних мережах ветеран АТО і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».
Крім того, кремлівським маріонеткам потрібно готуватися до параду, утримувати позиції на передовій і намагатися робити хорошу міну при поганій грі.
Ясна річ, що в Москві на все це відреагували.
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«До них приїхали "помагатори". В Луганськ нагнали російських іхтамнєтов і радників. Розмістили в приміщенні нарЯдної міліції. Російські військові одразу взялися за роботу: встановили купу антен і глушилки, гаражі зламали і загнали туди техніку. Займаються розміщенням чергових відряджених і «відпускників». Ситуація в окупованому Донецьку майже аналогічна. Але понаєхів ще не так багато, очікується прибуття з дня на день», – пише він.
Відзначимо, що раніше вже повідомлялося про те, що окупанти намагаються приховати проблеми зі страйком гірників на шахті «Комсомольська» у Луганській області.
З 5 червня робітники шахти страйкують проти окупаційної влади, вимагаючи видати зарплату за березень та квітень. Зараз під землею продовжують «голодний бунт» 127 людей, двох підняли на поверхню через інфекцію. Крім них у Луганській області почали протести робітники з інших підприємств.
9 червня в місцевих інтернет-спільнотах Антрациту з'явилася інформація про те, що так зване "МДБ" захопило одного з шахтарів - Ігоря Єфанова. Напередодні ватажки бандформувань також заблокували мобільний зв'язок й обмежили доступ до соцмереж.
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