Американський Конгрес затвердив весь пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму понад 250 млн доларів за державною програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні".

Про це передає Politeka.net з посиланням на посольство України в США.

Зазначається, що згідно з чинним американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення прямих кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

Даний пакет безпекової допомоги передбачає надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо.

Великий акцент у цьогорічному пакеті безпекової допомоги робиться на підтримці Військово-морських сил ЗСУ на тлі агресії Кремля в акваторіях Чорного і Азовського морів.

"Дякуємо американським партнерам за триваючу потужну підтримку процесу реформ в Україні та зміцнення оборонних можливостей нашої країни на передовій боротьби з російською агресією. Реформа сектору безпеки і оборони України, наближення його до стандартів НАТО є одним з головних пріоритетів українського уряду", - прокоментували в посольстві.

Раніше повідомлялося, що Держдеп і новий посол США в Україні Кіт Дейтон зірвали плани РФ.

Такий прогноз відомий астролог Влад Росс озвучив порталу "Диалог.UA", передає Politeka.net.

За його словами, літо 2020 року ризикує стати дуже небезпечним для України, адже окупанти можуть перейти до наступу на Сході. Однак якщо росіян вдасться стримати, то незабаром зірки пророкують світ.

"У нас літо пов'язано з затемненням - найнебезпечніший момент відродження гарячої стадії фази війни на Донбасі. Це у нас коридор затемнення – червень – липень", - стверджує Влад Росс. - "Якщо не вибухне великого конфлікту зараз, то є всі шанси до кінця року закінчити ці постріли, підписанням мирної угоди в Берліні, але найкраще відкласти це на самий кінець року, листопад – грудень".

Астролог розповів, що Росія підготовила план по захопленню південних областей України і збиралася направити війська аж до столиці. Однак США вчасно втрутилися і задавили РФ новими обмеженнями, як тільки Кіт Дейтон став новим американським послом у Києві.

Нагадаємо, Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.

Як повідомляла Politeka, астролог, передбачив перемогу Зеленського, назвав точну дату кінця китайського вірусу.