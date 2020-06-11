Український письменник і громадський діяч Віталій Капранов висловився про війну на території Донбасу

На його думку, Україна сьогодні змушена воювати проти Росії на Донбасі, щоб не довелося воювати в Києві.

Таку заяву він зробив 2019 року для журналістів видання Обозреватель, коментуючи пропозицію "відгородити стіною" окуповані райони України і змиритися з їх втратою.

"Віддати і забути – захочуть щось ще. Ми маємо справу з Росією – вона, як бультер'єр, вцепляєтся і гризе. Треба воювати на Донбасі, щоб не воювати в Києві. Я не знаю такої стіни, яку не можна було б проломити наявними у Росії танками, ядерною зброєю і так далі", – підкреслив Капранов.

Капранов зазначив, що повна окупація такої країни, як Україна, практично неможлива, оскільки обійдеться Росії надто дорого.

"Якщо Російська Федерація нас окупує і буде витрачати стільки сил на окупаційний режим, тоді ніякі ціни на нафту її не врятують. Вони це теж розуміють. Росії потрібна війна на Донбасі, щоб у України в боці стирчав ніж, і вони могли його покрутити і подивитися в очі – ну що, боляче? Це такі тортури, тільки державного масштабу", – зазначив він.

Письменник не розділяє надій на те, що якщо Україна відведе війська з Донбасу, там настане мир. На його думку, якщо б президенту РФ Володимиру Путіну був потрібен мир "давно б уже був мир".

"Путіну потрібна війна і на Донбасі вона буде, що б ми не робили. Просто треба воювати, а не сидіти і чухати потилицю", – підкреслив він.

На питання, чи зможе український президент Володимир Зеленський переговорами з Росією зупинити бойові дії, Капранов відповів: "Путін поводиться, як звичайний "розводила" з підворіття. Я розумію, що Зеленський живе піаром, але в цьому випадку Путін не дасть йому такої можливості".

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