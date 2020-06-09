Український письменник і художник Лесь Подерв'янський спробував спрогнозувати, що відбудеться в майбутньому України і Російської Федерації

За його словами, Росія вмирає, і щоб зрозуміти цей факт, не треба бути пророком. У той же час, він зазначив, що Україна буде розквітати і відроджуватися.

Таку заяву він зробив 2018 року для журналістів видання Зеркало недели.

"Для мене очевидно, що ми, Україна та українці, народжені. І мені також очевидно, що Росія угасає. Такі речі перебувають у тісному взаємозв'язку. І чим швидше Росії настане п***ець та розпад, тим швидше все у нас буде розквітати. Це взаємопов'язано абсолютно. Так влаштований світ", - підкреслив він.

За його словами, тут не треба бути Кассандрою, і так всі бачать ці процеси.

"І скільки б зараз не було помилок у влади, у держави, я переконаний, що суспільство з часом знайде в собі сили все це виправити і щось змінити на краще", - запевнив він.

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський висловився про російське населення. За його словами, відмітними рисами росіян є понти, бажання кривдити слабких і тупа впертість.

На його думку, росіяни – це "дуже дивні люди, які відрізняються від усіх інших", адже вони звеличують ті цінності, які викликають у інших народів лише негативні емоції.

Крім того, письменник вважає, що ще дуже важлива для жителів Російської Федерації річ – це понти, які дозволяють росіянам відчувати себе щасливими.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.