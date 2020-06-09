Жителі окупованого Крыма все більше прозрівають від того, як Росія розпоряджається унікальними територіями півострова

Черговим криком душі поділилася на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Вона опублікувала скрін повідомлення в групі, де викривають президента Росії Володимира Путіна. У тексті йдеться про те, як у кримчан з-під носа забирають Масандру.

«Масандру намагаються продати другу Путіна за 600 лямів! У Аксьонова тільки квартира коштує 400 лямів! А там старовинні маєтки! Виноградники необчислювальні гектари на березі моря, нерухомість на мільярди рублів, не кажучи про долари. Цинізм повний. Допоможіть врятувати Крим від розкрадання. Ми такої Росії не чекали і не хотіли. Залиште нам наш дім! Можливо, за цей пост мене закопають, але ми (кримчани) вже не можемо мовчати», – йдеться у публікації.

Як відомо, окупаційна адміністрація Криму ще 20 грудня 2017 року провела торги з продажу заводу шампанських вин «Новий світ» у Судаку. Їх переможцем стала компанія «Південний проект», котра є 100-відсотковою «донькою» підсанкційного банку «Росія» Юрія Ковальчука, який вважається одним з «гаманців» Володимира Путіна. Зараз же, судячи зі слів кримчан, він замахнувся на всю Масандру.

Однак співчуття з цього приводу в коментарях не спостерігається.

«А іншої Росії не існує... Тільки така», «Сипонуло камінням?», «це каміння з неба.....самі ж просили», «Іншої Росії у нас для вас немає😉», «Була Абхазія, Осетія, Придністров'я. Скрізь, куди прийшов "рузький мир", війна, розруха, біженці, кров і горе. Але крисчани цього не бачили. В яку ж*пу дивилися ваші очі, коли ви репетували, так репетували "Расєя", "Рідна говень", "Каміння з неба". Висновок: "Так піди ж попляши"», «Так проведіть референдум, відділіться від Росії. РФ підтримала самовизначення кримських громадян в 2014м. Підтримає знову», «Горлянки зірвали - просили вас вийти з нами на вулиці. А ви не бачили різниці», «Вони хотіли Росію, яку бачили по телевізору. Але така Росія існує тільки в телевізорі і більше ніде. Такі великі, а в казки вірять», «Ну так чого терплять? Нехай референдум проводять і все назад повертають», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, у що окупанти перетворили курорти Криму.

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