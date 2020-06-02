Мурманськ, велике місто в Росії, опинився у важкому становищі з-за природної катастрофи
Як повідомляє Politeka.net, про подію пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцеве управління МНС. У мережі з'явилися кадри НП (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
Річка Кола вийшла з берегів через розталого снігу і розмила насип опори залізничного мосту, який з'єднує Мурманськ з "великою землею". 1 червня конструкція не витримала і обрушилася в воду прямо під час ремонту. На щастя, ніхто з робітників не постраждав.
Після стихійного лиха влада призупинили всі вантажні та пасажирські перевезення по Жовтневій залізниці від станції "Вихідний" до станції "Київ" (всього) - всього 18 поїздів. Пасажирів перевозять між станціями на автобусах, але куди більша проблема - доставка вантажів. Ремонтні бригади розпочали відновлювати міст, але судячи з кадрів, роботи займуть дуже багато часу.
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Подія викликала великий ажіотаж у мережі:
"Вже не тільки ракети - мости стали падати"; "міст впав тому, що він важчий за повітря"; "Прощай немита Росія!"; "Виявляється, не тільки "Лошарики" тонуть - мости теж можуть під воду йти"; "Скріпи тріщать і падають"; "А міст на річці не розраховувався на паводок? Цікаво, в якому році його будували".
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