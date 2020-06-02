Мурманськ, велике місто в Росії, опинився у важкому становищі з-за природної катастрофи

Як повідомляє Politeka.net, про подію пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцеве управління МНС. У мережі з'явилися кадри НП (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Річка Кола вийшла з берегів через розталого снігу і розмила насип опори залізничного мосту, який з'єднує Мурманськ з "великою землею". 1 червня конструкція не витримала і обрушилася в воду прямо під час ремонту. На щастя, ніхто з робітників не постраждав.

Після стихійного лиха влада призупинили всі вантажні та пасажирські перевезення по Жовтневій залізниці від станції "Вихідний" до станції "Київ" (всього) - всього 18 поїздів. Пасажирів перевозять між станціями на автобусах, але куди більша проблема - доставка вантажів. Ремонтні бригади розпочали відновлювати міст, але судячи з кадрів, роботи займуть дуже багато часу.

Подія викликала великий ажіотаж у мережі:

"Вже не тільки ракети - мости стали падати"; "міст впав тому, що він важчий за повітря"; "Прощай немита Росія!"; "Виявляється, не тільки "Лошарики" тонуть - мости теж можуть під воду йти"; "Скріпи тріщать і падають"; "А міст на річці не розраховувався на паводок? Цікаво, в якому році його будували".

Нагадаємо, що Шендерович вказав на прорахунок Путіна в Україні: "Катастрофа для Росії по всіх фронтах".

Як повідомляла Politeka, у США розповіли, як Україна може дотиснути Росії з Кримом: "нехай відчують ціну...".

Також Politeka писала, що міст Метро в Києві терміново перекритий, може злетіти в повітря: "в руці тримає пульт", фото.