Російський пропагандист Володимир Соловйов і український журналіст Роман Цимбалюк "обмінялися люб'язностями" в мережі

Як передає Politeka.net, причиною сварки стало питання журналіста, котре було адресоване прес-секретарю президента РФ.

Соловйов не міг не вставити свої "п'ять копійок".

"Якась чергова журналістська… не хочу вживати точний термін, запитує прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова: а це правда, що називають на деяких передачах Зеленського нацистом? Це позиція російського керівництва? Ні, це моя особиста позиція, моя, Володимира Соловйова. І якщо ти в Уніані не можеш цього зрозуміти, я тобі пояснюю особисто", - зухвало заявив пропагандист Кремля.

Крім того, Соловйов вважає, що Україну захопили "нацисти", а Цимбалюк є їх "пропагандистом".

"Ми любимо український народ, ми нацистів ненавидимо. І тих нацистів, які прийшли до влади і не почали переслідувань проти покидьків, які перетворили Майдан на криваву бійню…І не називай себе журналістом. Ти – пропагандист нацистської машини", - випалив ведучий.

Відповідь українського журналіста не змусив себе довго чекати: на своїй сторінці у Facebook Цимбалюк хоч і коротко, зате дуже влучно висловився у відповідь.

"Ти пропагандист нацистської машини!- Хто обзивається, той сам так називається!", - написав він.

Нагадаємо, ж мешканці Італії намагаються заборонити в'їзд у країну головному російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

На думку авторів петиції, опублікованій на порталі Change.org, Соловйов з його агресивною риторикою «змусив багатьох молодих людей вступити в ряди приватних військових підрозділів і вести братовбивчу війну в таких країнах, як Україна і Сирія.