Російський режисер-українофоб Олексій Герман-молодший розповів про спотворення історичної правди в РФ

Так, він вважає, що в Росії неможливо дізнатися історичну правду про Другу світову війну, а справжні факти не можуть озвучити навіть історики, які досі не досягли спільної думки.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Собеседник.

«Все залежить від ідеологічних вигинів нашої Батьківщини. Ми досі не домовилися всередині Росії, чому сталася така трагедія в перші дні війни, чому ми виявилися не готові. Через чищення офіцерів, помилок командування? У нас же є історія антисталінська і сталінська. І це абсолютно різні історії, хтось дотримується, хтось – інше», — режисер озвучив своє бачення інтерпретації історичної правди в РФ.

Також він поскаржився на недофінансування кіновиробництва на державному рівні, який постійно відбувається в Росії.

«Було розпорядження президента Путіна дофінансувати «Ленфільм», але самі знаєте російське чиновництво», — поскаржився режисер, натякнувши на бездіяльність влади.



Також раніше повідомлялося, що російський режисер Олексій Герман-молодший заявив, що не хоче їздити в Україну, тому що йому "огидно". За його словами, в українців були нібито "неправильні" герої.

Йому не сподобалося, що в Україні не поважають Жукова, а героями називають Бандеру і Шухевича. Він стверджує, що з України почалася розбіжність Росії та України в різні боки, адже гидко, коли в країні нібито не ті герої.

За його словами, саме Україна розділила росіян, зокрема інтелігенцію РФ, адже багато хто з російських артистів і діячів виступили на стороні України в конфлікті з Росією.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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