Латвійська співачка Лайма Вайкуле розкритикувала російських пропагандистів за брехню і провокації

Як повідомляє Politeka.net, вона різко прокоментувала випуск російської програми "60 хвилин" в інтерв'ю радіо Baltkom в 2018 році.

Виконавиця заявила, що зазвичай не дивиться телевізор, але одного разу натрапила на висловлювання російських пропандистов. Лайму Вайкуле вразив той брєд, який вони несуть з телеекранів.

"Я навіть не уявляла, що люди такі звірі... Зараз перший раз включила його подивитися, яка реакція, що там відбувається… Мені здається, що люди зійшли з розуму. Вони абсолютно зомбовані. Вони навіть не чують, що кажуть... Журналісти — провокатори і брехуни, ось мої враження", - обурилася співачка.

Лайма Вайкуле також пошкодувала переповнених злістю росіян. Вона припустила, що їх агресивна поведінка пов'язана з хворобою.

"Мені їх дуже шкода. Вони показали своє обличчя. Вони бідні люди, які не знають, як себе показати", - зазначила латвійська артистка. - "Це просто соромно, злісно і негарно. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо. Противно просто... Хворі люди, нехай лікуються".

Нагадаємо, Лебединський розкрив мету "зомбування" росіян: "Люди перестали нормально...".

Як повідомляла Politeka, Усику і Ломаченко запропонували на своїй шкурі переконатися в прихильності росіян: "Нехай їдуть на фронт і...".

Також Politeka писала, що музикант Вася Обломов розповів, як Путін обманув росіян з Кримом: "Все сталось само собою".