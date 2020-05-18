Священик працює на Байконурі вже давно

У Росії поєднали непоєднуване: віру в Бога й освоєння космосу

У Twitter «Роисся 24» з'явилася фотографія священика, на куртці якого написано «Духівник Роскосмосу», передає Politeka.net.

«Отримайте, безбожники НАСА», – підписав знімок автор публікації.

Як з'ясувалося, фото – не постановочне. У кадрі отець Сергій, настоятель храму Святого Великомученика Георгія Побідоносця в місті Байконур, який давно носить звання «духівник «Роскосмосу» й освячує ракети, які стартують з місцевого космодрому, з 1998 року.

Більше того, священику присвоєно звання заслуженого випробувача космодрому і заслуженого випробувача космічної техніки. Він входить у державну комісію, яка затверджує міжнародні екіпажі, що вирушають на МКС.

Вперше цей знімок опублікувало Національне аерокосмічне агентство США (NASA) у своєму Flickr в березні минулого року.

«Російський православний священик отець Сергій позує фотографу в очікуванні поїзда, що транспортує ракету «Союз» до стартового столу, вівторок, 12 березня, 2019 рік на космодромі Байконур в Казахстані», – йшлося у підписі до фото.

Під публікацією користувачі залишили масу іронічних коментарів.

«Як тобі таке, Ілон Маск?», «Бережіть Ілона, не повідомляйте йому, все-таки особистість світового значення, гордість людства, а від таких новин йо**тися можна», «Рабина треба було кликати, у попів з Богом все одно ніякої комунікації», «Сплю, однозначно сплю, такого довгого і ї**нутого сну ніколи не снилося», «Дуже цікаво, яка у нього зарплата», «Прометей по-російськи», «Хреноваті духівники в Роскосмосі. Що не освятять, те не летить», «Я зрозумів! Роскосмос запускає в космос кораблі для пошуку Бога!», «Звучить як черниця борделю)», «Цікаво, у Маска є в команді бородатий дармоїд з низькою соціальною відповідальністю?», – пишуть у мережі.

Раніше ми розповідали про те, що російський священик, який відсидів 14 років за вбивство і пограбування, прокляв владу РФ й адміністрацію РПЦ за те, що вони закрили храми на період карантину.

Ми також писали, що глава патріаршої комісії у справах сім'ї РПЦ протоієрей Димитрій (Смирнов) вибухнув черговим перлом.

Російський священик, який, пересуваючись на Майбаху, радив зубожілим на карантині співвітчизникам просити «мілостиньку і жменьку крупи», похвалив практику Російської православної церкви освячувати ядерну зброю, назвавши її чудовим винаходом, завдяки якому Росія досі існує.

Нагадаємо, заражений священик закликає українців на літургію.

Як писала Politeka, глава РПЦ попросив про допомогу у росіян.

Також Politeka писала, що у Лаврі терміново просять в українців "пожертви" через вірус.