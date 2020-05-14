Російський письменник і публіцист Олександр Невзоров не вважає українців і росіян одним народом

Про це він заявив в ефірі програми «Гордон» у квітні цього року. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Коментуючи слова російського президента Володимира Путіна про те, що росіяни, українці і білоруси – один народ, Невзоров зазначив, що для нього саме слово «народ» – це негативне поняття.

«Для мене це величезна сукупність безграмотних людей, які не можуть прийняти правильне рішення навіть стосовно власної долі, але чомусь беруться при цьому вирішувати долі своєї країни, території, історії, воєн і так далі, і так далі. Я підозрюю, що у своїх найгірших проявах не тільки білоруси, українці і росіяни, але ще й мозамбікці, ефіопи й американці – всі люди є одним народом. У кращих проявах – ймовірно, ні», – пояснив він.

Журналіст підкреслив, що між українцями і росіянами "грандіозна різниця культур", яка дуже очевидна. Це обумовлено тим, що в України зовсім інша історія. Вона була не менш кривавою, оскільки історія – завжди кривава штука. Проте є один момент, який сильно відрізняє країну від північного сусіда.

«Україна завжди була місцем, де цивілізаційний вплив Заходу мав можливість ламати цю вічну ординську зігнутість і злість на весь світ, бажання самоізолюватися. Це була та межа, яка легко піддавалася впливу західної цивілізації. І цим завжди Україна відрізнялася від Росії», – резюмував Невзоров, додавши, що цей факт руйнує поширений міф про спільне державотворче коріння.

Раніше ми писали про те, що публіцист назвав головного пропагандиста росТБ Володимира Соловйова «нормальною людиною з європейськими поглядами на Україну». А що стосується тонн бруду і брехливої пропаганди, яку ця людина транслює в маси, то, за словами Невзорова, – це гра, яка принижує самого ведучого, однак йому за це приниження добре платять. Надалі ж Соловйов нібито мріє стати типовим європейцем і назавжди забути слово «Росія».

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