Російський журналіст Отар Кушанашвілі став засуджувати російську владу за привласнення Криму

Епатажний і острословный журналіст і критик Отар Кушанашвілі вважає - не можна вриватися на чужу територію, порушуючи тим самим міжнародне право лише з-за того, що в один "алкогольний вечір" вирішили це зробити.

Таку думку він озвучив 2016 року в інтерв'ю для Катерини Осадчої в програмі "Світське життя".

"не Можна протягом одного алкогольного вечора в ресторані вирішити, що Крим – твій. Не можна, існує міжнародне право. Я просто пам'ятаю, як у 2008-му році з моєї Грузією вирішували цей момент", - заявив Кушанашвілі в інтерв'ю Каті Осадчій.

Крім того, Отар розкритикував оточення Путіна, зазначивши, що воно викликає безліч питань.

Критик провів паралель між нинішньою ситуацією з Кримом і станом речей в Грузії 2008 року, зазначивши, що прекрасно знає значення слова "анексія".

"По-перше, я знаю значення слова "анексія". По-друге, я знаю значення слова "аншлюз". Це все одно, що привласнити собі Кеннингсберг в Німеччині і сказати, що Калінінград – їх місто. Це – моя принципова позиція. Я з тих людей, які знають, що не можна жінку саджати у в'язницю на 22 роки", - став на захист української льотчиці скандаліст.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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