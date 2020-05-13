Легендарний рокер екс-вокаліст групи "НАІВ" Олександр "Чача" Іванов, який втік з Росії, висловився про президента РФ Володимира Путіна

За його словами, президент Російської Федерації Володимир Путін сконцентрував всю владу в своїх руках і ніколи нікому її не поступиться.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. Відеозапис була оприлюднена на Youtube-каналі "вДудь" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Він узурпував владу, захопив її і нікому не поступиться. Він, з іншого боку, і заручником є. Він буде арештований одразу ж, а може бути і убитий. Хто б хотів опинитися в такій ситуації?", - пояснив музикант свою думку.

Також раніше повідомлялося, що Олександр "Чача" Іванов заявив нібито нинішній президент Росії Володимир Путін буде описаний в історії Російської Федерації як самий демократичний лідер.

Він почав вихваляти президента Росії, заявивши, що за свої "подвиги Путін увійде в історію". Крім того, музикант заявив, що Путін набагато краще Сталіна і Леніна. Він виправдав злочину Путіна, тим, що під час його правління знищено менше число людей.

За словами музиканта, ці цифри - ніщо порівняно з радянськими часами, "коли рахунок йшов на мільйони, при чому, абсолютно невинних людей".

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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