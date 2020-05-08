В окупованому Криму ветеранів Другої світової війни принизили черговою подачкою
У Сімферополі депутати від партії «Єдина Росія» привітали людей похилого віку дуже «щедро», вручивши їм по коробці цукерок і по три гвоздики, перев'язані георгіївською стрічкою.
Фотодоказ такої «турботи» опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25%.
«Коробка цукерок і три гвоздики - ось власне і все, що заслужили ветерани ВВВ до 75-річчя Перемоги, за версією сімферопольських депутатів від «Єдиної Росії»», – підписала знімок автор посту.
Вогонь охопив чоловіка Наташі Корольової Тарзана прямо на сцені, кадри до тремтіння: "Несіть вогнегасник!"
Відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів
ПриватБанк залишив українців без грошей, ліміт зменшують до нуля: "Пора міняти банк"
"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
В кадрі – літня жінка-ветеран з костуром, яка сидить посеред кімнати на табуретці, тримаючи в руках гостинець до Дня Перемоги.
Раніше ми розповідали про те, як наприкінці січня в Криму чиновниці в розкішних шубах прийшли привітати людей, які пережили блокаду Ленінграда, принісши в якості гостинця батон.
«Хутряний» десант завітав до квартир 11 жителів Керчі, колишніх «блокадників», у День повного звільнення радянськими військами міста Ленінграда від німецько-фашистської блокади.
У «делегацію» увійшли голова міськради Майя Хужина, її заступник Лариса Щербула, начальник оргвідділу апарату міськради Діана Ушакова і депутат «парламенту» Криму Ірина Черненко.
Білий батон, який вони дарували людям похилого віку, чиновниці назвали «символічним хлібом», який люди, котрі пережили голод, «брали з особливим трепетом». Пенсіонерам також вручили медалі почесного знака «Почесна грамота Керченської міської ради».
Після публікації знімків у мережі вибухнув грандіозний скандал, у результаті якого чиновниці були звільнені з займаних посад.
Нагадаємо, окупанти влаштували "вилов" кримчан, місцеві жителі безсилі.
Як повідомляла Politeka, запуск "мосту Путіна" обернувся провалом, розкрито головні наслідки.
Також Politeka писала, що у Росії зганьбилися з поздоровленням ветеранів.