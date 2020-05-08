В окупованому Криму ветеранів Другої світової війни принизили черговою подачкою

У Сімферополі депутати від партії «Єдина Росія» привітали людей похилого віку дуже «щедро», вручивши їм по коробці цукерок і по три гвоздики, перев'язані георгіївською стрічкою.

Фотодоказ такої «турботи» опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком RoksolanaToday&Крым25%.

«Коробка цукерок і три гвоздики - ось власне і все, що заслужили ветерани ВВВ до 75-річчя Перемоги, за версією сімферопольських депутатів від «Єдиної Росії»», – підписала знімок автор посту.

В кадрі – літня жінка-ветеран з костуром, яка сидить посеред кімнати на табуретці, тримаючи в руках гостинець до Дня Перемоги.

Раніше ми розповідали про те, як наприкінці січня в Криму чиновниці в розкішних шубах прийшли привітати людей, які пережили блокаду Ленінграда, принісши в якості гостинця батон.

«Хутряний» десант завітав до квартир 11 жителів Керчі, колишніх «блокадників», у День повного звільнення радянськими військами міста Ленінграда від німецько-фашистської блокади.

У «делегацію» увійшли голова міськради Майя Хужина, її заступник Лариса Щербула, начальник оргвідділу апарату міськради Діана Ушакова і депутат «парламенту» Криму Ірина Черненко.

Білий батон, який вони дарували людям похилого віку, чиновниці назвали «символічним хлібом», який люди, котрі пережили голод, «брали з особливим трепетом». Пенсіонерам також вручили медалі почесного знака «Почесна грамота Керченської міської ради».

Після публікації знімків у мережі вибухнув грандіозний скандал, у результаті якого чиновниці були звільнені з займаних посад.

Нагадаємо, окупанти влаштували "вилов" кримчан, місцеві жителі безсилі.

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