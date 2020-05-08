Голова патріаршої комісії у справах сім'ї РПЦ протоієрей Димитрій (Смирнов) вибухнув черговим перлом

Російський священик, який, пересуваючись на Майбаху, радив обнищавшим на карантині співвітчизникам просити «милостиньку і жменьку крупи», похвалив практику Російської православної церкви освячувати ядерну зброю, назвавши його чудовим винаходом, завдяки якому Росія досі існує.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росСМИ.

У коментарі одному з видань Димитрій навіть влаштував екскурс в історію. За його словами, відразу після Другої світової війни прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль нібито умовляв американського президента скинути на 27 великих російських міст такі ж атомні бомби, як на Хіросіму і Нагасакі, щоб знищити країну, однак те, що росіяни встигли зробити ядерну зброю, налякало ворогів.

На цьому одкровення Смирнова не закінчилися. Священик, який у свій час очолював синодальний Відділ по взаємодії зі збройними силами, зізнався, що, коли освячував зброю, відчував «щось велике».

«Ми хоч й освячуємо ядерну зброю, але це зброя миру: ми, на відміну від Америки, ніколи її не використовуємо і не хочемо використовувати. Це знаряддя залякування тих, хто хоче нас знищити, про що вони зараз, особливо в XXI столітті, відкрито говорять», – заявив Димитрій.

Він додав, що на створення зброї йде багато грошей, через що росіянам доводиться жити бідніше, однак, упевнений протоієрей, зате вони живуть і будують державу, яку хочуть:

«Ми просто вдячні господу богу, що він поблагословив наших вчених створити в дуже важких умовах от цю чудове зброю, тому освячуємо (ракети – Прим. ред), як наших захисників».

Зазначимо, що Смирнов неодноразово видавав на публіку неоднозначні заяви. Наприклад, жінок, котрі живуть у цивільному шлюбі з чоловіками, він назвав «безкоштовними повіями».

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