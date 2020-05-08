Російський співак Олексій Лебедінський розповів, навіщо президент Росії Володимир Путін напав на Україну

За його словами, анексія Криму і подальша ескалація конфлікту на Донбасі була організована верхівкою Кремля для відволікання уваги від внутрішніх проблем у самій Росії.

Про це він розповів в ефірі ОбозревательТВ.

"Україна була дуже правильною головною метою для того, щоб відвернути увагу від власних злочинів. Це ж було зроблено для одного - щоб відволікти увагу від того, що вони розікрали всю Росію. Вони розікрали і вже розуміють, що далі не можна. Далі вони звіздюлєй почнуть отримувати", - розповів музикант.

За словами Лебедінського, російське керівництво також використовувало неготовність українського суспільства такого повороту подій.

"На кого можна напасти, хто не дасть відразу сильно в пику? На того, кому ви обіцяли цілісність взамін на те, що у нього немає ядерної зброї. І другий принцип: для того щоб у брехню повірили, вона повинна бути жахливою, як заповідав ідеолог Гітлера - пан Геббельс. Ця думка не могла прийти в голову одному росіянину, що українець може бути ворогом", - упевнений він.

При цьому співак вважає, що у РФ до приходу до влади Путіна не було антиукраїнської пропаганди.

"Не було проти українців. Я за все своє життя ніколи не бачив нічого негативного в адресу України. Це може бути тільки у виродків. Це стало тільки в часи спеціального удару телебачення в мозок. І це було жахливо. Ми не були готові. А тут ящик бере і каже: а там фашизм. І ми не готові відбити це. А оскільки ми не готові були до усвідомлення цієї думки, то ті, у кого з мізками було погано, і з'їхали", - резюмував Лебединський.

Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців

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