Ведучий з жахом згадує про життя в Росії

Легендарний ведучий Сєва Новгородцев жорстко висловився про російські реалії

Легендарний британський радіоведучий, журналіст Російської служби BBC російського походження Сєва Новгородцев вважає, що Росія досі живе «за поняттями», в той час як навіть англійські злочинці шанують закон.

Про це він розповів в інтерв'ю Собеседнику

Він зазначив, що його страшно дратують «російські звичаї». Будучи громадянином ЄС і проживаючи на даний момент в Болгарії, яка кардинально відрізняється від Росії.

«Мене дуже засмучують російські звичаї. Я тут жити не можу. Я звик до англійської ввічливості. Болгари – дуже милі люди, але і вони іноді дістають. Якщо грають весілля, це стихійне лихо. Весь будинок до ранку трясеться, і ми змушені їхати в Грецію на дні болгарських весіль. А так Болгарія – ідеальна країна», — зізнався Сівби.

Він підкреслив, що англійці шанують закони, причому це стосується навіть представників кримінального світу в той час, як РФ продовжує існувати «за поняттями». Радянські часи він згадує з жахом та заявляє, що в минуле ні за що не хотів би повертатися.

«Хоча Англія живе за законами. Це не Росія, яка живе " по поняттях. Ніколи не повертаюся в минуле, ніколи не обговорюю свої рішення, ніколи ні про що не шкодую. СРСР був похмурою ямою, жахливим місцем», — затверджує радіоведучий.

Також він зазначив, що росіяни порівняно з англійцями виглядають невихованими і хамовитими, немов «ведмідь в посудній лавці».

«Будь-який росіянин, не знає їх манер, буде ведмедем в посудній лавці. Навіть я, з інтелігентної сім'ї, ходив в абсолютних політиків перші п'ять років спільного життя з англійкою», — згадує Новгородцев.

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