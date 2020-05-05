Нинішній президент Росії Володимир Путін буде описаний в історії Російської Федерації як найдемократичніший лідер

Про це заявив екс-вокаліст групи "НАЇВ" Олександр "Чача" Іванов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. Оприлюднено відеозапис на Youtube-каналі "вДудь" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він почав вихваляти президента Росії, заявивши, що за свої "подвиги Путін увійде в історію". Крім того, музикант заявив, що Путін набагато краще Сталіна і Леніна. Він виправдав злочини Путіна, тим, що під час його правління знищено менше число людей.

"Через 100 років Путін буде у підручниках з історії Росії описаний як один з найбільш ліберальних і демократичних виборів нашої країни. Його місце в історії буде таке. Тому що, на відміну від Сталіна, Леніна, царського часу, от якщо ми подивимося на людей-ворогів режиму, які були вбиті, фактично знищені, при правлінні Путіна - це найменша кількість. Мова йде про сотні, можливо, тисячі людей. Тобто Путін знищив лише сотні людей", - підкреслив він.

За словами музиканта, ці цифри - ніщо порівняно з радянськими часами, "коли рахунок йшов на мільйони, при чому, абсолютно невинних людей".

"Те, що робить Путін - це дуже м'який варіант саме для Росії", - додав Іванов.

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