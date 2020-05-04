Популярний російський репер Олександр Степанов, відомий під псевдонімом ST висловив свою думку про Україну

Музикант заявив, що "це його внутрішня біль". Крім того, він зазначив, що у нього дуже багато друзів. Про це Степанов розповів в інтерв'ю Ірині Шихман (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він також поскаржився, що багато українців перестали з ним спілкуватися, адже він росіянин.

"Я б не хотів обговорювати історію з Україною, так як в мене там є своя внутрішня біль. У мене там дуже багато друзів. І, на жаль, були друзі, тому що хтось подивився багато телевізор. Я не виступаю там. Не знаю, в'їзний я чи ні. Але в мене були друзі, які в якийсь момент перестали з нами спілкуватися", - говорить він.

Нагадаємо, ST – хіп-хоп артист, баттл-репер, ведучий, автор пісень. З 2006 по 2008 рік співпрацював з Сергієм Пархоменком. Під його продюсерським лейблом KingRing Олександр став володарем престижних премій і нагород.

Пізніше став працювати з іншим хіп-хоп агентством Phlatline, під егідою якого випустив свій перший альбом. Брав участь в реп-батлах, його опонентами були МС Гаррі Сокира і Oxxxymiron.

Також раніше повідомлялося, що український співак, лідер групи «Нерви» Євген Мільковський виправдався за свій переїзд в РФ і зробив заяву про Україну та Росії.

За словами артиста, він перебрався в Москву в період анексії Криму, але зробив це не з політичних міркувань, а тому, що підписав контракт з російським лейблом.

Мільковський зазначив, що хоч він родом з Донецької області, рідних і близьких на даний момент в цьому регіоні у співака не залишилося. Він запевняє, що ніколи не поділяв Україну і Росію.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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