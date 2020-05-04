Український співак, лідер гурту «Нерви» Євген Мільковський виправдався за свій переїзд в РФ і зробив заяву про Україну і Росію

За словами артиста, він перебрався в Москву в період анексії Криму, але зробив це не з політичних міркувань, а тому, що підписав контракт з російським лейблом.

Про це музикант розповів в інтерв'ю Ірині Шихман в рамках її програми «А поговорити?» на Yotube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

«У мене українське громадянство, але я працюю в Москві. Легально, плачу податки. Я завжди жив офіційно. Маю право тут працювати і перебувати більше трьох місяців. Я перебрався в Москву в 2014 році. Переїхав, здається, під час Криму. Я переїхав виключно тому, що почав співпрацю в Росії. У Києві нам ніхто нічого не пропонував». – пояснив музикант.

Мільківський зазначив, що хоч він родом з Донецької області, рідних і близьких на даний момент в цьому регіоні у співака не залишилося. Він запевняє, що ніколи не поділяв Україну і Росію.

«Я народився в Донецькій області і ніколи не розділяв Україну і Росію, мені не здавалося, що це щось різне. Ніхто не парився, якою мовою хто говорить. Потім я жив у Києві, і мені теж здавалося, що різниці ніякої немає. Я взагалі ніколи не думав, що може статися таке», — заявив Мільківський.

Також він додав, що в Україні його часто називали зрадником, адже він виступає в Росії для ворогів. Однак, за словами Мильковського, його глядачі – не вороги, і Крим вони не забирали. Крім того, він вважає, що Росію і Україну посварили люди «на верху».

«Мені здається, що основна проблема всіх нас: там, на верху, це завжди було і буде — все щось ділять так похмуро, грубо і немилосердно. Для всіх цих людей ми не люди, а цифри, ресурси, території. Це великий бізнес. На нас вони впливають тим, що вони нас стравлюють», — вважає Мільковський.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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